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09:30, 7 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин три месяца развращал подростка и был задержан

В Петербурге мужчина три месяца развращал 12-летнего мальчика, его задержали

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Петербурге полиция задержала 26-летнего мужчину, который три месяца развращал 12-летнего мальчика. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, сейчас задержанный находится в отделении полиции, следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Заявление в отношении него написала мама подростка. Она заявила, что все происходило с октября по декабрь 2023 года.

Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали 36-летнего курьера, подозреваемого в надругательстве и развращении несовершеннолетних девочек. Он знакомился со школьницами в социальных сетях, а затем приглашал их к себе домой.

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