Девушка бросила работу в банке ради карьеры порномодели

24-летняя жительница Колумбии бросила работу в банке и стала порномоделью. Об этом сообщает Daily Star.

Девушка по имени Эйприл раньше трудилась в сфере финансов. По ее словам, она сильно уставала и скучала, при этом получая небольшую зарплату. Во время пандемии COVID-19 по совету подруги девушка решила заняться вебкам-бизнесом.

Эйприл утверждает, что ей понравилось трудиться в секс-индустрии, поэтому вскоре она ушла из банка и стала зарабатывать на публикации откровенных материалов и виртуальном общении с клиентами.

Заработок Эйприл вырос в несколько раз и теперь зависит от усилий и времени, которые она тратит на свое занятие. Она утверждает, что благодаря новой деятельности чувствует себя по-настоящему счастливой.

Ранее сообщалось, что в США бывшая проститутка отказалась от своей деятельности и стала писательницей. По словам женщины, она занималась сексом с таким количеством людей, что сбилась со счета.

