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03:33, 1 марта 2024Из жизни

Обслужившая 16 тысяч клиентов проститутка изменила свою жизнь и стала писателем

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

В США бывшая проститутка отказалась от своей деятельности и стала писательницей. Об этом сообщает Daily Star.

У 38-летней Эшли Хаффмэн из штата Огайо было тяжелое детство. Когда она родилась, ее мать отбывала 18-месячное тюремное заключение. Спустя год женщины не стало. До подросткового возраста Хаффмэн воспитывали бабушка и дедушка по материнской линии. Позже она переехала к тете и дяде, которые принимали наркотики и употребляли алкоголь.

В итоге Хаффмэн сама начала вести разгульный образ жизни и стала наркозависимой. В возрасте 14 лет она пережила сексуальное насилие со стороны бойфренда, в результате чего забеременела и родила ребенка, которого позже отдала на усыновление. Женщина также стала зарабатывать на жизнь проституцией. По ее словам, она занималась сексом с таким количеством людей, что сбилась со счета.

«Я обслужила, наверное, более 16 тысяч клиентов и брала с них тысячу долларов всего за 30 минут. Я совершила много поступков, которыми не горжусь. Я обворовывала клиентов, шантажировала женатых мужчин, а однажды даже ударила кого-то ножом», — признается она.

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Такой образ жизни Хаффмэн вела в течение нескольких десятилетий. В 2017 году она подверглась групповому изнасилованию и была избита до полусмерти. Позже женщина попала в тюрьму за хранение наркотиков, а после освобождения приняла решение избавиться от зависимости. Однако бросить наркотики для Хаффмэн оказалось слишком сложно. Она регулярно возвращалась к употреблению из-за травм прошлого, и в конце концов у нее случилась сильная передозировка.

После этого женщина обратилась за медицинской помощью, благодаря чему наконец смогла побороть наркотическую зависимость. Позже она навсегда бросила проституцию. Помимо сына, которого Хаффмэн отдала на усыновление, женщина успела родить еще четверых детей, над тремя из которых взял опеку ее бывший муж. Теперь женщина пытается наладить отношения с детьми и хочет участвовать в их жизни.

Сейчас она зарабатывает на жизнь распространением контента эротического характера и ведет блог в социальных сетях, где рассказывает другим женщинам о рисках, связанных со своей работой. Она также является автором двух книг. «У меня большие планы. Я собираюсь продолжать писать и самостоятельно издавать книги», — делится планами Хаффмэн.

Ранее сообщалось, что порномодель из США разбогатела на откровенном контенте благодаря попаданию в тюрьму. Женщина призналась, что проблемы с законом случились у нее из-за депрессии.

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      Алиса Удовик
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