Девушка примерила на камеру платье Shein и удивила зрителей непристойной деталью

Австралийка Мэдди Джой примерила на камеру платье, купленное в интернет-магазине Shein, и удивила зрителей непристойной деталью. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @_maddyjoyy поделилась видео, на котором предстала в полный рост в черном облегающем платье длины макси. При этом на размещенных кадрах видно, что на изделии присутствует принт с огромным изображением розовой орхидеи.

Однако, когда девушка приблизилась к камере, то подписчики заметили, что данный элемент одежды стал похож на половой член. «Ничто не говорит о качестве платья лучше, чем большой член спереди», «Я сразу подумал, что это похоже на огромный член. Извини, ты выглядишь потрясающе, если не считать этого момента», «Теперь я не могу это развидеть. Слишком смешно», — писали они в комментариях под роликом, который набрал более миллиона просмотров.

В декабре 2023 года сообщалось, что блогерша разглядела непристойный принт на одежде дочери через год после покупки и возмутилась увиденным. Пользовательница сети с никнеймом resolutera опубликовала видео в TikTok, в котором показала кофту 11-летней дочери. На размещенных кадрах женщина призналась, что месяцами не замечала пошлые, на ее взгляд, рисунки на ткани и форму молнии вещи.