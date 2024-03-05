Роман Костомаров стал послом благотворительной программы «ДоброFON»

Амбассадором благотворительной программы «ДоброFON» стал Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров стал амбассадором благотворительной программы «ДоброFON». Об этом было объявлено на пресс-конференции в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

В новом статусе фигурист поддержит текущие мероприятия благотворительной программы «ДоброFON», а также планирует реализовывать новые проекты и инициативы, в том числе связанные с развитием и популяризацией спорта в России.

В апреле 2024 года олимпийский чемпион планирует принять участие в VI Всероссийском фестивале адаптивного хоккея в рамках благотворительной программы. В этом году игры пройдут в пяти дисциплинах: помимо специального хоккея, хоккея для незрячих и следж-хоккея для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в программу фестиваля впервые добавят роликовый следж-хоккей и следж-хоккей в формате три на три.

Кроме того, Роман Костомаров планирует принять участие в благотворительном футбольном матче и сыграть за команду «ДоброFON» с командой фонда Константина Хабенского, а также выйти на старт Московского марафона.

«Я очень рад, что стал частью большой команды — амбассадором программы "ДоброFON". Мы вместе будем делать добро, помогать спортсменам, проводить различные мероприятия, которые способствуют развитию спорта в нашей стране. Совместных планов много. Мы, спортсмены, с детства тренировались просто для того, чтобы стать лучшими в своем виде спорта. Нами двигало желание стать первыми, добиться награды, занять призовое место. Это закладывает фундамент всей жизни, объединяет, поэтому приобщать наше подрастающее поколению к спорту — важнейшая миссия», — поделился Роман Костомаров.

Благотворительная программа «ДоброFON» существует с 2019 года. За это время было реализовано свыше 200 социально значимых проектов и перечислено более 400 миллионов рублей на оказание адресной помощи больницам, домам престарелых, детским домам, интернатам и приютам, реабилитационным центрам, а также ветеранам ВОВ и спорта.

«ДоброFON» сотрудничает с известными российскими фондами «Дорога Жизни», «Память поколений», «Детские домики» и «Подсолнух». В 2023 году «ДоброFON» совместно с Российским футбольным союзом и добровольческо-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» запустил проект «Футбол помогает», чтобы принять участие и приобщить футбольное сообщество к поиску пропавших людей.