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22:20, 5 марта 2024Мир

Нарышкин рассказал детали договоренности с главой ЦРУ

Нарышкин: есть договоренность с главой ЦРУ Бернсом не допускать утечек о беседах

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал детали договоренностей с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом. Об этом он сообщил в интервью для «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

По его словам, он и Бернс договорились не допускать утечек о вопросах, обсуждаемых ими лично. При этом речь идет не только о характере вопросов, которые обсуждались или будут обсуждаться, но также о самих фактах. «Я этой договоренности придерживаюсь», — подчеркнул глава СВР.

Нарышкин добавил, что ранее утечки информации допускались лишь со стороны США.

14 ноября 2022 года в столице Турции состоялись переговоры России и США с участием директора СВР. По данным CNN, Нарышкин и Бернс обсудили в Анкаре последствия применения ядерного оружия, а также дела задержанных граждан США.

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      Марина Совина
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