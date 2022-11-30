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15:02, 30 ноября 2022Россия

Нарышкин сообщил о встрече с главой ЦРУ

Нарышкин заявил, что встретился с главой ЦРУ Бернсом для обсуждения Украины

Фото: Global Look Press

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что встречался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Дополнительно могу отметить, что наиболее часто употреблявшимися словами на этой встрече были "стратегическая стабильность", "ядерная безопасность", "Украина" и "киевский режим"», — рассказал он.

Нарышкин подтвердил слова временной поверенной в делах США в Москве Элизабет Руд, которая заявила, что у России и США есть канал для обсуждений на уровне спецслужб. Руд сообщила, что глава ЦРУ и Нарышкин снова могут провести переговоры.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков назвал условия для диалога по стратегической стабильности между РФ и США: это наличие в Вашингтоне адекватного партнера и готовность не пересекать красные линии Москвы.

14 ноября представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов уточнил в беседе с CNN, что во время встречи в Турции Бернс и Нарышкин обсудили дела задержанных граждан США и последствия возможного применения Россией ядерного оружия. При этом он добавил, что директор ЦРУ «не ведет никаких переговоров» и не обсуждает урегулирование украинского кризиса.

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Алина Гончарова
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