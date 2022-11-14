В США раскрыли подробности переговоров с Россией в Турции

CNN: Нарышкин и Бернс обсудили в Турции последствия применения ядерного оружия

Во время встречи в Турции глава ЦРУ Уильям Бернс и директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин обсудили дела задержанных граждан США, а также последствия применения Россией ядерного оружия. Подробности переговоров в беседе с CNN раскрыл представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов.

Собеседник телеканала подчеркнул, что Вашингтон в прошлом открыто заявлял о том, что у него есть каналы для связи с Россией по вопросам управления рисками. В особенности это касается «ядерных рисков и рисков стратегической стабильности».

Он добавил, что Бернс «не ведет никаких переговоров» и не обсуждает урегулирование украинского кризиса. Вместо этого представитель Штатов передал предупреждение о последствиях применения ядерного оружия и рисках эскалации стратегической стабильности. Кроме того, утверждает представитель совета, в ходе беседы стороны обсудили дела задержанных граждан США.

Ранее в Белом доме сообщили, что глава ЦРУ Уильям Бернс прилетел в Турцию для встречи с директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным. В Вашингтоне пояснили, что переговоры не касались урегулирования конфликта на Украине, а главе американской разведки было поручено предупредить российского коллегу о последствиях в случае применения Россией ядерного оружия.

Информацию о встрече подтвердили в Кремле.