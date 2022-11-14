Директор ЦРУ встретится с российским коллегой в Турции

Глава американского ЦРУ Бернс проводит встречу с директором СВР Нарышкиным в Анкаре

Глава ЦРУ Уильям Бернс прилетел в Турцию для встречи с российским коллегой, директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Уточняется, что Бернс прибыл в Анкару, чтобы передать сообщение о последствиях в случае применения Россией ядерного оружия. «Он не ведет никаких переговоров. Он не обсуждает урегулирование войны на Украине», — заявил представитель Белого дома.

Также известно, что глава американского ведомства планировал поднять вопрос о задержанных в России гражданах США.

Ранее МИД России ввел запрет на въезд для 200 высокопоставленных граждан США. В частности, в стоп-листе оказались бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, а также родственники президента США Джо Байдена.