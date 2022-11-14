В Кремле подтвердили российско-американские переговоры в Анкаре

Пресс-секретарь Песков сообщил о переговорах РФ и США в Анкаре, инициатором стал Вашингтон

В Кремле подтвердили, что в Анкаре прошли российско-американские переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, встреча была инициирована американской стороной. В Кремле отказались раскрывать содержание переговоров.

Ранее в Белом доме сообщили, что глава ЦРУ Уильям Бернс прилетел в Турцию для встречи с директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным. В Вашингтоне пояснили, что переговоры не касались урегулирования конфликта на Украине, а главе американской разведке было поручено предупредить российского коллегу о последствиях в случае применения Россией ядерного оружия.