В МИД России назвали условия для диалога Москвы и Вашингтона

МИД России: диалог с США возможен при наличии в Вашингтоне адекватного партнера

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков назвал условия для реального диалога по стратстабильности между РФ и США. По его словам, он возможен при наличии в Вашингтоне адекватного партнера и готовности не пересекать «красные линии» Москвы в сфере безопасности. Об этом дипломат заявил в интервью РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога. Однако для соблюдения озвученного им условия необходимо «дозревание» США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах.

Ранее в Пентагоне заявили, что продолжение диалога между Россией и Америкой по вопросам безопасности остается крайне важным.

14 ноября глава ЦРУ Уильям Бернс прилетел в Турцию для встречи с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. В Вашингтоне говорили, что переговоры были посвящены «поддержанию контактов между США и Россией».