Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:37, 30 ноября 2022Мир

В МИД России назвали условия для диалога Москвы и Вашингтона

МИД России: диалог с США возможен при наличии в Вашингтоне адекватного партнера

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков назвал условия для реального диалога по стратстабильности между РФ и США. По его словам, он возможен при наличии в Вашингтоне адекватного партнера и готовности не пересекать «красные линии» Москвы в сфере безопасности. Об этом дипломат заявил в интервью РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога. Однако для соблюдения озвученного им условия необходимо «дозревание» США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах.

Ранее в Пентагоне заявили, что продолжение диалога между Россией и Америкой по вопросам безопасности остается крайне важным.

14 ноября глава ЦРУ Уильям Бернс прилетел в Турцию для встречи с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. В Вашингтоне говорили, что переговоры были посвящены «поддержанию контактов между США и Россией».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Захарова напомнила про оправдание НАТО бомбардировок Югославии
Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в гостевых матчах НХЛ
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени
Визит британских парламентариев на Тайвань может ухудшить отношения с Китаем
Популярная юмористка рассказала об удивившем ее российском городе
Великобритания и Украина подпишут соглашение о цифровой торговле
Требование Зеленского о новой помощи в США сочли возмутительным
В США заявили о влиянии США на наращивание военной мощи России
Россиянка отдохнула в Пятигорске и описала местный отель фразой «ужас и кошмар»
Российский футболист рассказал о ценах на продукты в Испании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.