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15:11, 15 ноября 2022Мир

В США раскрыли цель переговоров Нарышкина с главой ЦРУ

Белый дом: переговоры Нарышкина и Бернса проводились для поддержания контактов стран
Уильям Бернс

Уильям Бернс. Фото: Saul Loeb / AP

Переговоры директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в Анкаре проводились для поддержания контактов между США и Россией. Цель встречи глав ведомств раскрыл координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Bloomberg.

«Встреча была направлена на поддержание каналов связи с Россией открытыми по вопросам, которые касаются безопасности наших стран в будущем», — уточнил представитель Белого дома.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков решил не раскрывать содержание переговоров Нарышкина и Бернса. Они состоялись 14 ноября в столице Турции. По данным CNN, главы разведывательных ведомств обсудили в Анкаре последствия применения ядерного оружия.

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Виктория Кондратьева
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