В Кремле прокомментировали переговоры Нарышкина с главой ЦРУ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предпочел не раскрывать содержание переговоров директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в Анкаре. Его комментарий приводит РИА Новости.
«По содержанию этих переговоров нам нечего сказать», — отметил пресс-секретарь президента России.
14 ноября стало известно, что в столице Турции состоялись переговоры России и США с участием директора СВР.
По данным CNN, Нарышкин и Бернс обсудили в Анкаре последствия применения ядерного оружия.
В Вашингтоне уверяли, что переговоры не касались урегулирования конфликта на Украине, а главе американской разведки было поручено предупредить российского коллегу о последствиях в случае применения Россией ядерного оружия.
Информацию о встрече Нарышкина и Бернса подтверждали и в Кремле.