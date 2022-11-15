В Кремле прокомментировали переговоры Нарышкина с главой ЦРУ

Песков предпочел не раскрывать содержание переговоров Нарышкина с главой ЦРУ в Анкаре

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предпочел не раскрывать содержание переговоров директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в Анкаре. Его комментарий приводит РИА Новости.

«По содержанию этих переговоров нам нечего сказать», — отметил пресс-секретарь президента России.

14 ноября стало известно, что в столице Турции состоялись переговоры России и США с участием директора СВР.

По данным CNN, Нарышкин и Бернс обсудили в Анкаре последствия применения ядерного оружия.

В Вашингтоне уверяли, что переговоры не касались урегулирования конфликта на Украине, а главе американской разведки было поручено предупредить российского коллегу о последствиях в случае применения Россией ядерного оружия.

Информацию о встрече Нарышкина и Бернса подтверждали и в Кремле.