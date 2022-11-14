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12:50, 14 ноября 2022Мир

В Турции начались тайные переговоры между Россией и США

«Ъ»: в Анкаре проходят переговоры России и США с участием директора СВР Нарышкина
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В столице Турции Анкаре 14 ноября проходят переговоры между делегациями России и США. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Уточняется, что в них принимает участие директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Подробности и цель переговоров пока неизвестна. Также отмечается, что ранее такая встреча публично не анонсировалась.

Ранее в ноябре представитель совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон пояснила, что Штаты ведут прямые переговоры с Россией, касающиеся исключительно российско-американских отношений, тема конфликта на Украине не поднимается. «Единственная цель этого — обсудить снижение рисков в отношениях между США и Россией», — отметила она.

Также сообщалось, что контакты России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений продолжаются. В конце ноября-начале декабря может состояться заседание двусторонней комиссии по ДСНВ-3 — первое после начала спецоперации России на Украине.

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Антон Похиляк
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