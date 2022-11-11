США решили вести переговоры с Россией без разговоров об Украине

Politico: США ведут прямые переговоры с Россией, «не имеющие ничего общего» с Украиной

США ведут прямые переговоры с Россией, касающиеся исключительно российско-американских отношений, но тема конфликта на Украине не поднимается. С таким заявлением выступила официальный представитель совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, сообщает газета Politico.

«Единственная цель этого — обсудить снижение рисков в отношениях между США и Россией. Это не имеет ничего общего с дипломатией или чем-либо еще по Украине», — сказала она в интервью.

Уотсон отметила, что Вашингтон ведет диалог с Москвой, однако обсуждения касаются исключительно российско-американских отношений и преимущественно по вопросам безопасности.

Сообщается, что осенью американский Конгресс в письме призвал администрацию президента США Джо Байдена к «дипломатическому взаимодействию» с Россией и к активному участию в переговорах по вопросам безопасности.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты наблюдают у Украины готовность к мирным переговорам. Он отметил, что Киев видит завершение конфликта за столом переговоров. Россия иногда показывает те же самые настроения, которым сопутствует «жестокая агрессия против украинского народа, наращивание ударов по украинской инфраструктуре».

10 ноября Байден пообещал, что США не станут напрямую вовлекаться в украинский конфликт и тем самым развязывать третью мировую войну.

