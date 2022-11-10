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05:56, 10 ноября 2022Мир

Байден пообещал не втягивать США в украинский конфликт

Байден пообещал не втягивать США в конфликт на Украине и не развязывать третью мировую
Джо Байден

Джо Байден. Фото: РИА Новости

Президент США Джо Байден пообещал, что его страна не станет напрямую вовлекаться в украинский конфликт и тем самым развязывать третью мировую войну. Об этом он заявил в ходе обращения по итогам промежуточных выборов в Конгресс, которое транслирует YouTube-канал Белого дома.

Мы не станем вовлекаться в третью мировую войну, сбивая российские самолеты и напрямую ввязываясь

Джо БайденПрезидент США

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон «не давал Украине карт-бланш».

Угроза третьей мировой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался верить в возможность третьей мировой войны.

Ну кто сегодня может сказать, что не разразится третья мировая война. Мы как никогда близки к ней. Но я не верю, что третья мировая война будет

Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии

Белорусский лидер подчеркнул, что третья мировая война приведет к уничтожению всего мира. «Ну кому хочется сегодня помереть?» — задался он риторическим вопросом.

Однако 28 октября американский журналист и колумнист Эрик Марголис заявил, что конфликт на Украине уже превратился в «мини-версию третьей мировой войны». Намерения Запада в этой ситуации, по его словам, обусловлены вовсе не желанием обеспечить свободу Украине.

Цель в том, чтобы сокрушить последние остатки бывшего Советского Союза и превратить фрагменты в послушные мини-государства, управляемые Вашингтоном и Лондоном

Эрик МарголисКолумнист Sri Lanka Guardian
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Переговоры о безопасности

В октябре обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что администрации президента США Джо Байдена стоит прислушаться к российскому лидеру Владимиру Путину. Журналист подчеркнул, что Вашингтону нужно начать переговоры с Москвой.

Необходимость больших дипломатических усилий между Россией и Соединенными Штатами очевидна. Но она должна быть сосредоточена на предотвращении катастрофического сценария между двумя странами

Дэвид ИгнатиусОбозреватель Washington Post

По словам Игнатиуса, Байден должен показать, что США не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта. Также автор статьи напомнил, что в преддверии конфликта на Украине президент России требовал от Запада гарантий безопасности.

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Обращение к Западу

27 октября президент России Владимир Путин обратился к жителям стран Евросоюза с призывом бороться за повышение зарплат. Помимо этого, в своей речи Путин отметил, что Россия — друг Запада.

Не верьте тому, что Россия является вашим врагом или противником. Россия — ваш друг

Владимир ПутинПрезидент России

Политик подчеркнул, что Москва на протяжении десятилетий делала все и готова делать в будущем для того, чтобы укреплять отношения с западными партнерами.

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