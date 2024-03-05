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08:18, 5 марта 2024Мир

Дональд Трамп победил на очередном кокусе

AP: Дональд Трамп победил на кокусе республиканцев в Северной Дакоте

Фото: Mike Blake / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп победил на кокусе республиканцев в Северной Дакоте. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Трамп смог одержать очередную победу над остальными кандидатами-сопартийцами, главным конкурентом из которых для него является бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, указывает агентство.

«У нас есть кандидат, и давайте пойдем за ним и победим Джо Байдена осенью», — цитирует AP губернатора Северной Дакоты Дуга Бургама.

Ранее сообщалось, что Трамп побеждает на кокусах Республиканской партии в Мичигане и Айдахо. В Мичигане бывший американский лидер обошел Хейли во всех 13 округах. Он получил 1575 голосов, а Хейли — 36. В Айдахо же Трамп получил 85 процентов голосов.

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      Глеб Бажуткин
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