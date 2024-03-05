Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:02, 5 марта 2024Путешествия

Два самолета с пассажирами на борту столкнулись в небе

AviaNews: два самолета с пассажирами столкнулись в небе над Кенией

Фото: Jakob Owens / Unsplash

Лайнер авиакомпании Safarilink Aviation и легкий самолет Cessna столкнулись в небе над Кенией. Об этом пишет Telegram-канал AviaNews.

Непредвиденная ситуация произошла в аэропорту Уилсон в Найроби. По данным источника, на борту двух воздушных судов находились пассажиры.

Материалы по теме:
«Здесь иное состояние души» Осень — лучшее время для отдыха на Гоа. Сколько стоит там отдохнуть и как не разочароваться?
«Здесь иное состояние души»Осень — лучшее время для отдыха на Гоа. Сколько стоит там отдохнуть и как не разочароваться?
22 октября 2023
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023

Столкновение произошло вскоре после взлета De Havilland Canada Dash 8 из авиагавани. Отмечается, что второе воздушное судно принадлежало местной летной школе.

«Первый лайнер с 44 пассажирами на борту смог совершить аварийную посадку», — говорится в сообщении. Cessna же потерял управление и потерпел крушение, находившиеся в нем люди не выжили.

Ранее в марте самолет упал на дорожную трассу в Соединенных Штатах, загорелся и попал на видео. Авиакатастрофа произошла в американском штате Теннеси, в районе автомобильного шоссе в Западном Нэшвилле.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Международный уголовный суд хочет арестовать двух российских командующих. Чем они известны?

      На мать поступившего в российскую больницу с переломами младенца завели дело

      Слоны затоптали возвращавшегося домой мотоциклиста

      Немецкая OBI назвала условия для переговоров с бывшей «дочкой» в России

      Начиненную метадоном картошку нашли в российском регионе

      Слуцкая оценила смену гражданства российскими фигуристами

      В Совете Федерации назвали отставку Нуланд хорошей новостью для Украины

      Путину показали прототип нового российского робота

      Хайди Клум в платье украинского бренда снялась для журнала

      В Киеве призвали передать Украине все производимое в Европе оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше