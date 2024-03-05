Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:03, 5 марта 2024Путешествия

Самолет упал на дорожную трассу, загорелся и попал на видео

Shot: самолет упал на дорожную трассу в американском штате Теннеси

Самолет упал на дорожную трассу в Соединенных Штатах, загорелся и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

Авиакатастрофа произошла в американском штате Теннеси, в районе автомобильного шоссе в Западном Нэшвилле.

Информации о количестве пострадавших пока не было, на место выехали экстренные службы. Уточняется, что некоторые пассажиры не выжили.

Ранее у самолета американской авиакомпании Delta Airlines отказал один из двигателей во время полета. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Детройта (США) во Франкфурт-на-Майне (Германия). Из-за произошедшего командир воздушного судна подал сигнал бедствия.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне ответили на вопрос об использовании F-35 на Украине. Помогут ли истребители ВСУ?

      Российский оператор БПЛА рассказал о слабом места танка Abrams

      В Генштабе Армении опровергли выход из ОДКБ

      В Молдавии предрекли проигрыш Санду при честных выборах

      Появились подробности о пожаре на нефтебазе под Белгородом

      Бывшему прокурору российского города запросили пять лет за сфабрикованное дело

      Россияне ринулись скупать автомобили в кредит

      Колготки неожиданного цвета стали модными в 2024 году

      Президент Грузии наложила вето на поправки в Избирательный кодекс

      Роман Костомаров стал послом благотворительной программы «ДоброFON»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше