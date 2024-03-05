Самолет упал на дорожную трассу, загорелся и попал на видео

Shot: самолет упал на дорожную трассу в американском штате Теннеси

Самолет упал на дорожную трассу в Соединенных Штатах, загорелся и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

Авиакатастрофа произошла в американском штате Теннеси, в районе автомобильного шоссе в Западном Нэшвилле.

Информации о количестве пострадавших пока не было, на место выехали экстренные службы. Уточняется, что некоторые пассажиры не выжили.

Ранее у самолета американской авиакомпании Delta Airlines отказал один из двигателей во время полета. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Детройта (США) во Франкфурт-на-Майне (Германия). Из-за произошедшего командир воздушного судна подал сигнал бедствия.