Двое россиян похитили ранее знакомую женщину и вымогали у нее деньги

Суд арестовал двоих москвичей за похищение знакомой и вымогательство у нее денег

Суд в Москве арестовал двоих местных жителей, похитивших знакомую им женщину и вымогавших у нее деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, 36-летний мужчина и 24-летняя женщина обманным путем заманили знакомую в частный дом и, ограничив свободу, потребовали передать имеющиеся у нее денежные средства. Получив сведения о наличии у похищенной имущества, обвиняемый незаконно проник в ее квартиру и вынес оттуда часы и деньги, а также обналичил свыше двух миллионов рублей с ее банковских карт. После этого соучастники довезли женщину до Ленинского проспекта на принадлежавшем ей автомобиле BMW, а сами скрылись на такси.

Злоумышленников задержали в Ростовской области. В отношении них возбудили уголовное дело по пунктам «а», «з» части 2 статьи 126 («Похищение человека») пункту «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство») и пункту «б» части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ.

Ранее следователи в Чебоксарах возбудили уголовное дело в отношении мужчин, которые угнали автомобиль и похитили его владельца в багажнике.