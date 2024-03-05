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18:44, 5 марта 2024Бывший СССР

Экс-замминистра обороны Украины назвала взятие Авдеевки освобождением

Экс-замминистра обороны Украины назвала потерю для ВСУ Авдеевки освобождением

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире назвала взятие Авдеевки войсками Вооруженных сил Российской Федерации — освобождением, ее слова передает РИА Новости.

«К примеру, давайте Авдеевку возьмем — освобождение Авдеевки. Разные западные СМИ давали кардинально разное отношение к этому событию», — сказала Маляр, после чего получила замечание от ведущего.

«Освобож… Я имею в виду выход», — поправила себя Маляр после замечания.

Ранее Анна Маляр оправдала прослушку бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, заявив, что спецслужбы обязаны наблюдать за высшими должностными лицами во избежание вреда государственной безопасности, отметив также, что прослушка в кабинете бывшего главкома имеет отношение к украинским спецслужбам.

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      Валентин Карант
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