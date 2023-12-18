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12:36, 18 декабря 2023Бывший СССР

На Украине оправдали прослушку Залужного

Бывшая замминистра обороны Украины Маляр допустила прослушку Залужного властями

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Прослушка в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного может иметь отношение к украинским спецслужбам. Об этом заявила бывшая заместитель министра обороны страны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Она оправдала прослушку Залужного, заявив, что спецслужбы страны обязаны наблюдать за высшими должностными лицами во избежание вреда государственной безопасности.

«Открою специфику работы на ответственных государственных должностях. Там нет презумпции доверия, как в браке», — написала Маляр. Также она подчеркнула, что для носителей гостайны, которым является Залужный, есть ограничения по общению.

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      Юрий Леонов
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