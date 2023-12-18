На Украине оправдали прослушку Залужного

Бывшая замминистра обороны Украины Маляр допустила прослушку Залужного властями

Прослушка в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного может иметь отношение к украинским спецслужбам. Об этом заявила бывшая заместитель министра обороны страны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Она оправдала прослушку Залужного, заявив, что спецслужбы страны обязаны наблюдать за высшими должностными лицами во избежание вреда государственной безопасности.

«Открою специфику работы на ответственных государственных должностях. Там нет презумпции доверия, как в браке», — написала Маляр. Также она подчеркнула, что для носителей гостайны, которым является Залужный, есть ограничения по общению.