СБУ возбудила уголовное дело после обнаружения прослушки у Залужного

СБУ возбудила дело после обнаружения прослушки у главкома ВСУ Залужного

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после обнаружения прослушивающих устройств в рабочем кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

Как уточнили в ведомстве, дело заведено по статье о незаконном приобретении, сбыте, а также использовании специальных технических средств получения данных. «СБУ открыла уголовное дело по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного», — подчеркнули в СБУ.

Ранее издание «РБК Украина» со ссылкой на источник сообщило, что на рабочем месте главкома нашли прослушку. Позже стало известно об обнаружении прослушки у сотрудников Залужного.