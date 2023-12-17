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23:46, 17 декабря 2023Бывший СССР

СБУ возбудила уголовное дело после обнаружения прослушки у Залужного

СБУ возбудила дело после обнаружения прослушки у главкома ВСУ Залужного
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после обнаружения прослушивающих устройств в рабочем кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

Как уточнили в ведомстве, дело заведено по статье о незаконном приобретении, сбыте, а также использовании специальных технических средств получения данных. «СБУ открыла уголовное дело по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного», — подчеркнули в СБУ.

Ранее издание «РБК Украина» со ссылкой на источник сообщило, что на рабочем месте главкома нашли прослушку. Позже стало известно об обнаружении прослушки у сотрудников Залужного.

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      Марина Совина
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