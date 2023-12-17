Стало известно об обнаружении прослушки у сотрудников Залужного

«Украинская правда»: прослушку нашли и у сотрудников главкома ВСУ Залужного

Прослушивающие устройства нашли не только у главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, но и у его сотрудников, пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Кроме того, устройства для прослушивания нашли и у сотрудников Залужного», — подчеркнули журналисты.

В воскресенье, 17 декабря, источники «РБК Украина» рассказали, что в кабинете главнокомандующего обнаружили прослушку. Они уточнили, что устройства изготовлены из элементов неустановленного образца, в связи с чем идентифицировать тех, кто их установил, оказалось невозможно.

Ранее в интервью The Economist Залужный говорил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его словам, в связи с этим ВСУ не смогут добиться прорыва.