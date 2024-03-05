Эксперты усомнились в возможности соблюдения запретов на торговлю с Россией

РИА Новости: Евросоюз пытался санкциями закрыть торговые каналы с Россией

Опрошенные РИА Новости эксперты усомнились в возможности соблюдения запретов Евросоюза на торговлю с Россией по принципу No Russia. Такие ограничения были введены в рамках 12-го пакета санкций ЕС в декабре прошлого года.

В обновленном санкционном списке основными поставщиками на мировой рынок стали США и Германия. Евросоюз пытался закрыть торговые каналы с Россией с помощью санкций, однако соблюдение запретов зависит в первую очередь от механизма контроля за ними, считают специалисты.

Доцент МГУ Магомет Яндиев отметил, что указания Брюсселя могут быть выполнены. Однако для этого сотрудникам американских и немецких посольств по всем миру придется обзванивать компании и приезжать с обысками к ним в офисы и на склады, чтобы убедиться в отсутствии поставок в Россию, что вряд ли возможно.

О сложностях соблюдения принципа No Russia заявили и в международной юридической компании Baker McKenzie. Эксперты отметили, что новые контракты должны будут содержать в себе «адекватные средства правовой защиты» для борьбы с обходом экспортных ограничений. При этом с контрагентами из третьих стран, не ограниченных санкциями, могут возникнуть проблемы при подписании таких условий, считают юристы.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) дала разъяснения по применению положения No re-export to Russia. Экспортеры стран Евросоюза не имеют права заключать контракты на поставки товаров, запрещенных к ввозу в Россию, если контрагенты из третьих стран не готовы включить в них пункт о невозможности реэкспорта туда. Его нарушение приведет к разрыву контракта или выплате неустойки.

