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09:22, 28 февраля 2024Экономика

Еврокомиссия объяснила смысл нового принципа No Russia

Еврокомиссия объяснила принцип запрета No Russia при экспорте в третьи страны

Фото: Virginia Mayo / AP

Экспортеры стран Евросоюза не имеют права заключать контракты на поставки товаров, запрещенных к ввозу в Россию, если контрагенты из третьих стран не готовы включить в них пункт о невозможности реэкспорта туда. Его нарушение приведет к разрыву контракта или выплате неустойки. Об этом говорится в разъяснениях Еврокомиссии (ЕК) по применению положения No re-export to Russia, пишет РБК.

Новый принцип был введен в декабре 2023 года в рамках 12-го санкционного пакета Евросоюза для контроля за соблюдением уже действующих ограничений. В текущем варианте он касается пяти товаров.

Среди них летательные и космические аппараты и их части, определенные авиационные товары из других групп (авиадвигатели, шины, накладки тормозных колодок), авиационное топливо, боевое стрелковое оружие, а также товары двойного назначения и «продвинутые технологические товары, использующиеся в российских оружейных системах».

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      Платон Щукин
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