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08:20, 5 марта 2024Силовые структуры

ФСБ задержала жителя Макеевки за хранение пяти килограммов дымного пороха

ФСБ задержала жителя ДНР за хранение взрывчатки

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Донецкой народной республике (ДНР) ФСБ задержала мужчину по подозрению в хранении взрывчатки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ по республике.

По данным ведомства, силовики осмотрели дом жителя Макеевки и нашли там более пяти килограммов дымного пороха. Опасную находку изъяли. Отмечается, что все оперативные материалы уже переданы полицейским ДНР.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело после обнаружения на Всеволожском заводе алюминиевых сплавов самодельного взрывного устройства (СВУ) почти с двумя килограммами взрывчатки.

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      Екатерина Кашурникова
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