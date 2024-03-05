ФСБ задержала жителя Макеевки за хранение пяти килограммов дымного пороха

ФСБ задержала жителя ДНР за хранение взрывчатки

В Донецкой народной республике (ДНР) ФСБ задержала мужчину по подозрению в хранении взрывчатки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ по республике.

По данным ведомства, силовики осмотрели дом жителя Макеевки и нашли там более пяти килограммов дымного пороха. Опасную находку изъяли. Отмечается, что все оперативные материалы уже переданы полицейским ДНР.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело после обнаружения на Всеволожском заводе алюминиевых сплавов самодельного взрывного устройства (СВУ) почти с двумя килограммами взрывчатки.