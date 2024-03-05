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13:25, 5 марта 2024Мир

Германия отказалась считать утечку разговора военных подрывом доверия союзников

Глава МО Писториус: утечка разговора не подорвала доверие стран-партнеров ФРГ
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Глава Министерства обороны (МО) Германии Борис Писториус рассказал, что утечка беседы военных бундесвера об атаках на Крымский мост с помощью ракет не подорвала доверие союзников ФРГ. Об этом сообщает ТАСС.

«Я вчера провел телефонные переговоры с партнерами и коллегами в других странах. Доверие к Германии не подорвано», — отметил он. По его мнению, страны-партнеры убеждены в тщательном расследовании этого инцидента Берлином.

Писториус также добавил, что невозможно установить 100-процентную защиту от прослушки даже конфиденциальных телефонных разговоров.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких военнослужащих, которые обсуждали планы атак на Крымский мост с помощью французских истребителей.

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      Лина Пивоварова
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