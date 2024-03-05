Глава делегации США на ВФМ осудил осложняющие поездки в Россию санкции

Глава делегации США на ВФМ Мопин: осложняющие поездки в РФ санкции абсурдны

Глава делегации США на Всемирном фестивале молодежи Калеб Мопин осудил санкции, осложняющие поездки в Россию. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.

«Попасть сюда было непросто из-за санкций, которые абсурдны», — заявил он. Собеседник агентства отметил, что добирался в Россию через Турцию. При этом, по его словам, из-за санкций он не смог улететь трансфертным рейсом этой же авиакомпании. В связи с этим ему пришлось получать багаж, выходить из аэропорта и садиться на новый рейс. Мопин добавил, что некоторые американские делегаты прилетели через Дубай.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. В марте 2022 года Минторг США запретил обслуживание 100 используемых в РФ частных и коммерческих самолетов.