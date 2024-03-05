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18:31, 5 марта 2024Бывший СССР

Глава партии Зеленского обвинил парламентскую оппозицию в терроризме

Арахамия: оппозиция в Раде намерена заниматься поправко-терроризмом

Фото: Ukrainian Presidential / Globallookpress.com

Оппозиция намерена саботировать работу Верховной Рады, вынося на голосование поправки к законопроектам по отдельности. Об этом в Telegram заявил глава парламентской фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Что касается планов оппозиции на ближайшее время, то кто-то из них собирается на партийные съезды в Румынию. Кто-то в командировках, которые выбивались в Европарламенте. Другие хотят заниматься поправко-терроризмом, еще одни — выступлениями и трансляциями в TikTok», — отметил парламентарий.

Арахамия уверен, что поведение оппозиции не находит поддержки у военнослужащих Вооруженных сил Украины и не приближает Киев к успеху в конфликте.

В публикации лидер партии Зеленского также объяснил отмену всех заседаний Рады до 11 февраля. По его словам, депутаты «Слуги народа» на этой неделе работают с бойцами украинской армии на передовой.

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      Глеб Палехов
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