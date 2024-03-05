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03:14, 6 марта 2024Мир

Глава Пентагона рассказал о пользе украинского конфликта для США

Глава Пентагона Остин: конфликт на Украине укрепил американскую экономику
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине укрепил американскую экономику. Его слова приводит ТАСС.

Это произошло благодаря расширению производственных мощностей и создания новых рабочих мест для американских рабочих, добавил Остин. «Вооружения, которое мы отправили на Украину, чтобы помочь ей защитить себя, производятся в Америке американскими рабочими по всей стране — от Техаса до Огайо и Аризоны», — сказал руководитель оборонного ведомства.

По его словам, США нужно срочно расширять производственные мощности и теснее сотрудничать с партнерами и союзниками.

До этого о пользе боевых действий на Украине для американской экономики говорили и в Госдепе. «Мы создаем новые энергетические технологии и распространяем их в мире. Мы создаем новые оборонные технологии, ведем работу в сфере IТ», — рассказывал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен

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      Марина Совина
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