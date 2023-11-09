Раскрыта польза помощи Украине для экономики США

Госдеп О'Брайен: помощь Украине позволяет оживить промышленность США

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что администрация страны замечает положительный эффект от помощи Украине. Его слова приводит ТАСС.

О'Брайен раскрыл пользу помощи Украине для экономики США. Он отметил, что это помогает оживить промышленность страны.

«Мы создаем новые энергетические технологии и распространяем их в мире. Мы создаем новые оборонные технологии, ведем работу в сфере IТ», — уточнил представитель Госдепа. Чиновник также прокомментировал дальнейшее оказание помощи Киеву и добавил, что «сейчас не время уходить». По его словам, «Украина побеждает».

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США израсходовали почти все средства, выделенные на все направления поддержки Украины с начала спецоперации России. Соединенные Штаты потратили 96 процентов всех предназначенных для Киева средств. В этот объем входит военная, экономическая, финансовая и гуманитарная помощь.