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22:07, 5 марта 2024Россия

Глава СВР осудил реакцию Запада на смерть Навального

Нарышкин назвал реакцию Запада по Навальному сатанинскими плясками у гроба

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин оценил реакцию Запада на смерть Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Свое мнениее он высказал в интервью «Соловьев Live».

«Очень отвратительно, что на Западе устраивают такие сатанинские пляски вокруг гроба с Навальным. Но это аморально, низко, безнравственно. А что еще сказать?... Ожидаемо», — отметил он.

Ранее Нарышкин заявил, что Навальный умер своей смертью. Он отметил, что жизнь людей имеет свойство рано или поздно заканчиваться. «Я не думаю, что это какой-то специальный замысел», — высказался директор СВР.

21 февраля Австралия и Великобритания ввели санкции против семи сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Отмечается, что ограничения вводятся против шести сотрудников исправительной колонии № 6 во Владимирской области и бывшего заместителя директора ФСИН генерал-лейтенанта Алексея Гиричева.

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