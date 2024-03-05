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09:46, 5 марта 2024Бывший СССР

Главком ВСУ отчитался перед главой Пентагона о ситуации на фронте

Главком ВСУ Сырский доложил главе Пентагона Остину о ситуации на фронте
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отчитался главе Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте. Об этом главком ВСУ рассказал в своем Telegram-канале.

Сырский рассказал, что он вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым доложил главе Пентагона о ситуации на передовой и обсудил с ним изменения на наиболее значимых направлениях. Главком также подчеркнул, что ВСУ продолжают работать над обеспечением потребностей украинской армии.

«Еще один важный разговор — с министром обороны США Ллойдом Остином. Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым проинформировали министра обороны США о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях», — отметил он.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили штурмовые подразделения на сватовско-кременское направление. Причиной этого называют проблемы с восполнением потерь в украинской армии.

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