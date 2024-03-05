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09:26, 5 марта 2024Бывший СССР

ВСУ перебросили штурмовиков на один из участков фронта

Марочко: ВСУ перебросили штурмовиков на сватовско-кременское направление

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили штурмовиков из резервов на сватовско-кременское направление из-за проблем с восполнением потерь. О переброске сил на один из участков фронта сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, на передовую отправились бойцы механизированного соединения 13-й бригады оперативного назначения «Хартия», ранее участвовавшего в штурмах, а теперь задействованного в обороне. Марочко подчеркнул, что такие действия ВСУ объясняются проблемами с восполнением потерь в украинской армии.

«Подобные действия украинского командования являются вынужденной мерой, поскольку есть большие проблемы восполнения потерь других подразделений, а также успехи наших войск заставляют наращивать группировку», — рассказал он.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ используют для перемещений на фронте автомобиль скорой помощи. Так, разведывательный дрон зафиксировал на правом берегу Днепра машину скорой, из которой достали разобранный миномет и установили его на заранее подготовленной для огня позиции.

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      Александр Курбатов
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