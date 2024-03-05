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13:45, 5 марта 2024Экономика

Госдолг Китая рекордно вырос

Госдолг Китая в 2023 году обновил рекорд и составил 4,2 триллиона долларов

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Госдолг Китая в 2023 году вырос до рекордных 4,2 триллиона долларов, обновив исторический максимум. Об этом со ссылкой на данные доклада правительства КНР пишет РИА Новости.

«К концу 2023 года накопившаяся сумма госдолга составила 30,03 триллиона юаней», — сказано в обнародованном в ходе ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей документе. При этом объем непогашенного долга местных правительств вырос до 40,737 триллиона юаней (5,756 триллиона долларов).

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По итогам года задолженность центрального правительства увеличилась почти на 12 процентов и теперь составляет около четверти ВВП страны. Госдолг Китая постоянно растет с 2005 года. Тогда его размер составлял около 400 миллиардов долларов.

Ранее экономисты предрекли, что мир во второй раз столкнется с наплывом китайского импорта, поскольку Китай наращивает выпуск товаров, в значительной мере превышая внутренний спрос. «Китайским шоком» называют бум импорта дешевых товаров китайского производства в конце 1990-х и начале 2000-х. По мнению профессора экономики Массачусетского технологического института Дэвида Аутора, в этот раз все будет иначе, поскольку в нынешних условиях КНР конкурирует в выпуске высокотехнологичной продукции, так что у стран Запада есть все поводы для тревоги.

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