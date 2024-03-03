Мир предупредили о втором «китайском шоке»

WSJ: мир во второй раз столкнется с наплывом китайского импорта

Мир во второй раз столкнется с наплывом китайского импорта, поскольку Китай наращивает выпуск товаров, в значительной мере превышая внутренний спрос. Об этом предупредили экономисты, пишет Wall Street Journal (WSJ).

«Китайским шоком» называют бум импорта дешевых товаров китайского производства. Мир уже пережил один в конце 1990-х и начале 2000-х. Это произошло после ряда либеральных реформ и вступления Китая во Всемирную торговую организацию.

Резкий рост темпов китайского импорта разорил многие местные производства. США, например, потеряли более 2 миллионов рабочих мест с 1999 по 2011 год. Сейчас же Китай удваивает экспорт для оживления замедлившегося экономического роста, в первый раз это помогло сдержать инфляцию. Между тем профессор экономики Массачусетского технологического института Дэвид Аутор предупреждает, что в этот раз все будет иначе, поскольку в нынешних условиях Китай конкурирует в выпуске высокотехнологичной продукции, так что у стран Запада есть все поводы для тревоги.

Ранее обозреватели WSJ рассказали, что почти за 40 годами непрерывного экономического роста в Китае может последовать затяжная стагнация. Отмечалось, что на протяжении десятилетий страна инвестировала в строительство заводов, небоскребов и дорог, что вывело ее из бедности и превратило экономику в одну из крупнейших в мире. Однако сейчас эта экономическая модель себя исчерпала и уже не помогает «тонущему в долгах» государству, указали эксперты.