Гусеничная машина переехала двух солдат НАТО на учениях

RMF: на учениях Dragon-24 гусеничная машина переехала двух солдат НАТО

Гусеничная машина неназванного образца переехала двух солдат НАТО на учениях Dragon-24 в Польше, им оказывается экстренная медицинская помощь. Об этом сообщает радиостанция RMF.

Несчастный случай произошел в центре подготовки сухопутных войск в польском городе Дравск-Поморский. Двое пострадавших были эвакуированы с помощью двух вертолетов скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Поморском воеводстве Польши солдаты и военная техника НАТО форсируют Вислу в ходе учений. «В понедельник была проведена переправа через Вислу с левого берега на правый, то есть из села Опалень в село Корженево, тремя паромными линиями: польской, французской и англо-германской», — сказал пресс-секретарь командующего Вооруженными силами подполковник Марек Павлак.