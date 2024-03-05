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11:39, 5 марта 2024Мир

Солдаты и военная техника НАТО форсировали Вислу в Польше

PAP: солдаты и военная техника НАТО в ходе учений в Польше форсируют Вислу
СюжетУчения НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Солдаты и военная техника НАТО в ходе учений в Польше форсируют Вислу в Поморском воеводстве. Об этом сообщает польское агентство PAP.

«В понедельник была проведена переправа через Вислу с левого берега на правый, то есть из села Опалень в село Корженево, тремя паромными линиями: польской, французской и англо-германской», — сказал пресс-секретарь командующего Вооруженными силами подполковник Марек Павлак.

Он добавил, что учения состояли в том, чтобы переправить несколько десятков единиц бронетехники и несколько сотен солдат без использования мостов.

По его словам, переправа продлится в общей сложности три дня, в ходе маневров через реку переправится более 3,5 тысячи солдат и тысячи единиц техники Североатлантического альянса.

В скандинавском регионе начались военные учения НАТО Nordic Response 2024, в которых будут задействованы вооруженные силы Норвегии, Швеции и Финляндии. Участие в них должны принять порядка 20 тысяч военных, свыше 50 кораблей и 100 самолетов.

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      Семен Александров
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