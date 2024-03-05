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08:36, 5 марта 2024Мир

В скандинавском регионе начались военные учения НАТО

The Hill: в скандинавском регионе начались военные учения НАТО Nordic Response
СюжетУчения НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

В скандинавском регионе начались военные учения НАТО Nordic Response 2024, в которых будут задействованы вооруженные силы Норвегии, Швеции и Финляндии. Об этом сообщает издание The Hill.

«Учитывая текущую ситуацию с безопасностью в Европе, эти учения чрезвычайно актуальны и важнее, чем когда-либо прежде», — заявил бригадный генерал Королевских ВВС Норвегии Трон Странд, командующий Норвежским центром воздушных операций.

Предполагается, что военные учения сроком до 14 марта пройдут на севере Норвегии, а также на территории Швеции и Финляндии. Участие в них должны принять порядка 20 тысяч военных, свыше 50 кораблей и 100 самолетов. Nordic Response является частью более масштабных военных учений Steadfast Defender 2024, которые нацелены против России.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что крупнейшие за последние несколько лет учения Steadfast Defender 2024 посвящены подготовке к потенциальному конфликту России и НАТО. Именно на это нацелены большая часть все необходимые для отработки учебные задачи и упражнения участников учений.

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      Максим Габриелян
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