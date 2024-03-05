Хейли раскритиковала назвавшего себя жертвой Трампа

Никки Хейли: Трамп не думает об американском народе, он только говорит о себе

Кандидат о Республиканской партии на выборах американского президента и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли раскритиковала своего соперника экс-главу Белого дома Дональда Трампа, назвавшего себя жертвой. Об этом сообщает Newsweek.

«Было еще несколько судебных дел и еще пара решений, и теперь он говорит о том, что стал жертвой. Он ни в коем случае не думает об американском народе. Все, что он делает, это только говорит о себе», — сказала она.

Бывший американский лидер неоднократно заявлял, что стал жертвой политического преследования и «охоты на ведьм» со стороны демократов. Ему предъявлено обвинение в 91 преступлении по четырем отдельным уголовным делам.

Ранее Трамп впервые проиграл Хейли на праймериз Республиканской партии, набрав в округе Колумбия всего 33 процента голосов. Известно, что проголосовали чуть более двух тысяч вашингтонских республиканцев. При этом на праймериз в Вашингтоне в 2016 году Трамп получил еще меньше голосов — всего 14 процентов.