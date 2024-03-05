Хуситы заявили об ударе по эсминцам США в Красном море

Йеменские хуситы заявили об ударе по двум эсминцам США в Красном море

Йеменское хуситское движение «Ансар Аллах» заявило об ударе по двум эсминцам Военно-морских сил (ВМС) США в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости.

Военный представитель мятежников Яхья Сариа уточнил, что объекты были атакованы с помощью противокорабельных ракет и беспилотников. Он объяснил, что удар стал ответом на агрессию Великобритании и США против Йемена. Также он предупредил, что в случае продолжения конфликта в секторе Газа хуситы могут расширить зону своих операций.

29 февраля стало известно, что Красное море оказалось на грани катастрофы из-за действий хуситов. Тогда отмечалось, что их атаки на гражданские и военные корабли в Красном море, возросли, несмотря на созданную в декабре коалицию по охране морского судоходства. В связи с этим ополченцев обвинили в нанесении сильнейшего урона экологии.