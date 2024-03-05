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10:03, 5 марта 2024Экономика

Иностранные инвестиции в российскую экономику рухнули

«Ъ»: объем иностранных вложений в российский бизнес упал в 15 раз в 2023 году

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам 2023 года суммарный объем иностранных венчурных инвестиций в российские бизнес-проекты рухнул в 15 раз и опустился до отметки в 55 миллионов долларов в денежном выражении. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Агентства инноваций Москвы.

При этом 73 процента (40 миллионов долларов) зарубежные инвесторы вложили в одну компанию, занимающуюся разработкой ультратонких умных контактных линз. Для сравнения — в 2022 году суммарный объем иностранных вложений в перспективные российские бизнес-проекты оценивался в 814 миллионов долларов.

В целом рынок венчурных инвестиций в России по итогам 2023 года составил 118,2 миллиона долларов. За 12 месяцев показатель сократился более чем в 10 раз. В 2022 году размер подобных инвестиций в российскую экономику оценивался в 1,252 миллиарда долларов. Таким образом, в январе-декабре показатель достиг исторического минимума за последние семь лет, резюмировали эксперты.

В первой половине февраля издание РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщило о намерении ведомства упростить регистрацию бизнеса для иностранцев ради увеличения притока зарубежных инвестиций. Уточнялось, что подобная инициатива может затронуть в том числе юридические лица из недружественных стран.

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