Инстасамка рассказала о планах стать матерью

Инстасамка заявила, что в ближайшие годы планирует стать матерью

Российская певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) ответила на вопрос о материнстве. Об этом она написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Скоро, планируем дроп в ближайшие годы», — написала артистка, отвечая на вопрос о том, когда они с супругом планируют завести детей.

Известно, что Инстасамка состоит в официальном браке с блогером Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) с 2020 года.

Ранее исполнительница перепела трек певицы Кати Лель «Мой мармеладный», вышедший в 2004 году и возглавивший тогда российские хит-парады. Артистка поделилась ссылкой на площадки, где можно послушать новую композицию, являющуюся ремиксом оригинальной песни.