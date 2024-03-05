Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:31, 5 марта 2024Культура

Инстасамка рассказала о планах стать матерью

Инстасамка заявила, что в ближайшие годы планирует стать матерью

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) ответила на вопрос о материнстве. Об этом она написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Скоро, планируем дроп в ближайшие годы», — написала артистка, отвечая на вопрос о том, когда они с супругом планируют завести детей.

Известно, что Инстасамка состоит в официальном браке с блогером Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) с 2020 года.

Ранее исполнительница перепела трек певицы Кати Лель «Мой мармеладный», вышедший в 2004 году и возглавивший тогда российские хит-парады. Артистка поделилась ссылкой на площадки, где можно послушать новую композицию, являющуюся ремиксом оригинальной песни.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России появились два новых военных округа из-за расширения НАТО. Что это изменит?

      Россияне назвали важный фактор при выборе съемного жилья

      Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели

      Фильм Серебренникова покажут на Каннском фестивале

      Установлен состав использованной для подрыва моста под Самарой взрывчатки

      Ким Кардашьян снимется в триллере

      Украина вновь атаковала российский регион

      Известного историка уволили из Европейского университета

      Популярный российский блогер рассказал о запретах от создателей реалити-шоу

      МУС решил арестовать командующих дальней авиацией и Черноморским флотом России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше