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15:12, 1 марта 2024Культура

Инстасамка перепела песню Кати Лель про «джагу-джагу»

Инстасамка исполнила песню Кати Лель «Мой мармеладный»
Инстасамка

Инстасамка. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российская певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) перепела трек певицы Кати Лель «Мой мармеладный», вышедший в 2004 году и возглавивший тогда российские хит-парады. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Артистка поделилась ссылкой на площадки, где можно послушать новую композицию, являющуюся ремиксом на оригинальную песню.

Ранее музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что разрешил иностранному артисту перепеть трек «Мой мармеладный». По словам медиаменеджера, ему поступали запросы из разных стран, но большая часть переговоров прерывалась, когда зарубежные партнеры понимали, что «сотрудничество предстоит с российским юридическим лицом».

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      Варвара Кошечкина
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