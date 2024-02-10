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15:56, 10 февраля 2024Культура

Иностранная звезда исполнит кавер на песню про «джагу-джагу»

Фадеев заявил, что один из зарубежных артистов перепоет хит «Мой мармеладный»

Фото: Unsplash

Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что разрешил иностранному артисту перепеть трек певицы Кати Лель «Мой мармеладный», вышедший в 2004 году и возглавивший тогда российские хит-парады. Об этом он сообщил в сторис в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам медиаменеджера, ему поступали запросы из разных стран, но большая часть переговоров прерывалась, когда зарубежные партнеры понимали, что «сотрудничество предстоит с российским юридическим лицом». «Все же одному артисту удалось договориться с нами, представив убедительную версию кавера на трек "Мой мармеладный". Релиз состоится в течение месяца», — написал Фадеев, при этом не уточнив имя певца.

Ранее сообщалось, что Катя Лель увеличила размер своего гонорара за выступление в пять раз после того, как ее трек попал в мировые тренды.

Песня «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи со всего мира одеваются в меховые шапки и шубы и танцуют под хит, пытаясь попасть в текст.

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      Варвара Кошечкина
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