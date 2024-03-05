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14:00, 5 марта 2024Мир

Избиратели в США предпочли Трампа Байдену в качестве президента

CNBC: Трамп обходит Байдена среди избирателей по данным опросов крупных СМИ

Фото: Jay Paul / Reuters

Большее число граждан США считают экс-президента Дональда Трампа лучшим кандидатом в президентской гонке по сравнению с текущим лидером Джо Байденом. Об этом сообщает CNBC.

По данным опросов, проведенных крупными американскими СМИ, Трамп обходит Байдена среди зарегистрированных избирателей на два — пять процентов.

«Опросы намекнули на более глубокий сдвиг в восприятии избирателями двух кандидатов, которые время от времени вели предвыборную кампанию друг против друга в течение последних пяти лет: они предполагают, что Байден, возможно, теряет давнее преимущество над Трампом», — отмечает издание.

Ранее агентство Associated Press сообщило о проведении совместно с исследовательским центром NORC опроса, по результатам которого 60 процентов опрошенных граждан США заявили, что сомневаются в умственных способностях действующего американского лидера Джо Байдена.

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      Лина Пивоварова
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