Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:41, 5 марта 2024Культура

Известный режиссер вспомнил об оскорблениях со стороны Козловского

Режиссер Андреасян заявил, что актер Козловский оскорблял его в переписке

Фото: ПЕкатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российско-армянский режиссер Сарик Андреасян вспомнил об оскорблениях в свой адрес со стороны актера Данилы Козловского. Об этом он сообщил в интервью Мадонне Мур, доступном на YouTube.

Кинематографист рассказал, что написал артисту с предложением выслать сценарий своего нового проекта, а в ответ на это Козловский его оскорбил.

«Я Козловского ни разу в жизни не видел. Один раз я написал ему эсэмэску, он мне грубо на нее ответил, и я просто подумал, что, наверное, это не очень хороший человек», — поведал режиссер.

Он предположил, что именно из-за такого поведения актера начали «отменять» в России: «Когда ты настолько высокомерен и живешь в каком-то своем пространстве, происходит это — люди запрещают твои спектакли и не хотят видеть тебя на экране».

Андреасян добавил, что не станет снимать актеров, которые когда-то выступили с критикой в адрес своей страны и покинули Россию, даже если они примут решение вернуться. По его мнению, зритель не сможет забыть таких поступков со стороны творческих деятелей.

В декабре прошлого года Козловский анонсировал премьеру своего авторского спектакля-концерта в Европе.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Германия раскрыла подробности утечки разговора об атаке на Крымский мост. Мог ли российский шпион участвовать в беседе?

      Минобороны России сообщило о поражении двух зенитных ракетных комплексов ВСУ

      Россиянкам перечислили приводящую к скандалу со свекровью одежду

      Стало известно об уничтожении третьего танка Abrams в зоне СВО

      Посол Украины в Германии заявил о шантаже немецких политиков из-за ракет Taurus

      Сальдо прокомментировал использование ВСУ скорой для обстрелов

      Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29

      В Китае опустили формулировку о мирном воссоединении с Тайванем

      Минобороны России отчиталось о ситуации на авдеевском направлении

      В России состоится уникальный концерт в честь 8 Марта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше