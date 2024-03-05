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07:16, 5 марта 2024Бывший СССР

Экипажи вертолетов Ка-52 помогли прогнать ВСУ с занимаемых рубежей

Командир Самара: экипажи Ка-52 помогли прогнать ВСУ с занимаемых рубежей

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Global Look Press

Российские разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» помогли сухопутным войскам прогнать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занимаемых рубежей. Об этом сообщил командир вертолета с позывным «Самара», передает РИА Новости.

По его словам, экипажи смешанной тактической группы нанесли удар по живой силе ВСУ на северодонецком направлении. Все цели были поражены, подчеркнул он. Командир вертолета отметил, что это способствовало поддержке сухопутных войск России и оставлению ранее занятых рубежей сухопутными войсками ВСУ.

В Минобороны РФ уточнили, что удар производился в сложных метеоусловиях неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Ранее российские вертолеты Ка-52 атаковали опорные пункты и живую силу противника на краснолиманском направлении.

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      Марина Совина
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