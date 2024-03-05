В российском регионе выступили против строительства «суперколонии»

Жители Калужской области выступили против строительства колонии на 3000 человек

В Калужской области к 2029 году должна появиться «суперколония» на три тысячи человек. Против ее строительства выступили местные жители, пишет «Подъем».

На проект выделено 12,8 миллиарда рублей. Он предполагает строительство около деревни Жерело колоний строгого и общего режима, колонии-поселения, СИЗО и зала выездных судебных заседаний. Здесь же появятся помещения для ОНК, прокуратуры и адвокатов.

С протестом против реализации проекта жительницы села пришли к уполномоченному по правам человека в регионе Юрию Зельникову. Отвечая на запрос издания, омбудсмен пояснил, что земли, на которых планируется возвести объекты, — промышленного назначения. «Не будет здесь тюрьмы — будет какое-то производственное предприятие. Например, жители соседнего райцентра Ферзиково — у них под боком был "Агрокальций" с безумными запахами. Я думаю, что лучше иметь тюрьму тихую, чем такой завод», — отметил омбудсмен.

Масштабное строительство позволит перенести изолятор из центра Калуги и сэкономить кадры за счет концентрации учреждений в одном месте. Благодаря этому появятся и рабочие места для сельчан, уверен чиновник. Однако из-за перевода осужденных лишиться должностей могут действующие сотрудники. С реализацией проекта при этом не спешат. «Об этом центре говорят лет пять, но пока дальше проектирования средств не находилось», — поделился омбудсмен с журналистами.

Ранее сообщалось о планах по продаже здания легендарных «Крестов». На территории бывшего петербургского СИЗО организуют арт-пространство.